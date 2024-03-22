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Autodesk запретил российским компаниям использовать свой софт

Источник:
РБК
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Американский разработчик систем автоматизированного проектирования для строительства, проектирования и промышленного дизайна Autodesk запретил использование своих программных продуктов российскими компаниями.

Свое решение компания объясняет 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который запрещает продажу, поставку, передачу экспорт или предоставление ряда услуг, в частности, софта для промышленного дизайна.

Autodesk официально объявила о приостановке работы в России еще в марте 2022 года на фоне начала спецоперации на Украине. Однако при этом компания не запрещала использовать свой продукт.

Базовые продукты Autodesk использовались российскими инженерами во всех отраслях промышленности, где требуется проектирование. Самая известная программа компании — AutoCAD, предназначенная для автоматизированного проектирования.

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Топ комментариев

GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

GammiPluh

А у тебя свет есть? ну да писали что не везде на Украине блэкаут