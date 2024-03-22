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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ДнепроГЭС остановила работу после ракетного удара

Источник:
ТАСС
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ДнепроГЭС
Фото: Anatoliy Volkov / CC BY-SA 4.0

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после ракетного удара, сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2 . «Станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — цитирует ТАСС Сироту.

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Сирота назвал объем повреждений «очень большим». «Мы даже не можем до всех мест добраться, чтобы осмотреть. Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить», — сказал он.

Киев заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях во многих регионах страны.

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ЧП #Происшествия #Конфликты
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GammiPluh

А как они радовались когда по нашим НПЗ прилетало, да и по Белгороду тоже... что не рады то? Наконец...

nicollaich

Не каждая птица долетит до середины Днепра.А, нет. Долетела.

pepelmetal

Ты не поверишь, так и говорят))) "было выпущено 37 ракет, все 37 ракет были сбиты"

physx

Наоборот, пусть подумают прежде чем действовать.