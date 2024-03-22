ДнепроГЭС остановила работу после ракетного удара

Днепровская ГЭС, являющаяся крупнейшей гидроэлектростанцией Украины, остановила работу после ракетного удара, сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

ДнепроГЭС расположена в подконтрольном Киеву городе Запорожье и состоит из двух станций — ГЭС-1 и ГЭС-2 . «Станция — ни одна, ни вторая — не работает. Поэтому мы отрабатываем разные режимы, как будем пропускать воду», — цитирует ТАСС Сироту.

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Сирота назвал объем повреждений «очень большим». «Мы даже не можем до всех мест добраться, чтобы осмотреть. Сегодня трудно говорить, сколько времени нужно, чтобы восстановить», — сказал он.

Киев заявило об ударах по энергосистеме, назвав их самыми масштабными за последнее время. Национальная энергокомпания «Укрэнерго» сообщила об аварийных отключениях во многих регионах страны.