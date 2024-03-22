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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Нанесен масштабный удар по энергетике Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Минэнерго Украины сообщило о «масштабных» повреждениях объектов генерации, системы передачи и распределения электроэнергии в разных областях страны.

«Это самая масштабная атака на энергетику Украины в последнее время», — заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Во многих регионах зафиксированы пропало электричеством, не работает водопровод, встал электротранспорт.

По информации украинских СМИ, атакована ДнепроГЭС. На ней разрушены машинные залы. Мощный удар был по Запорожской области. Обесточен Харьков. В городе зафиксировано более 15 ударов по объектам энергетики.


В Сумской области, Кривом Роге ввели графики аварийных отключений. В Кропивницком исчезло электричество в ряде микрорайонов. Также в некоторых населенных пунктах электроснабжение отключилось аварийно.

Был прилет по объекту критической инфраструктуры есть в Винницкой области. То же самое в Ивано-Франковской. В Полтавской области применили превентивные отключения электроподстанций.

Минувшей ночью на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Тема: Военная операция на Украине
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