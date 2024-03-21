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WhatsApp запустил преобразование голосовых сообщений в текст

Источник:
Sibnet.ru
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Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут расшифровать голосовые сообщения.

Активировать ее могут владельцы устройств на Android, функция уже доступна в бета-версии мессенджера. При этом подобная функция уже давно есть в Telegram, однако там она работает только у владельцев премиум-подписки.

Для запуска функции пользователям нужно скачать специальный модуль распознавания речи размером 150 МБ, который и позволит преобразовывать голосовые сообщения в текст. Автоматически переводятся только голосовые сообщения длительностью до двух минут.

Чтобы включить транскрибирование голосовых сообщений в WhatsApp, нужно открыть настройки, а затем выбрать чаты. После этого останется активировать «Транскрибирование голосовых сообщений».

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Sergej86

Насмешили. Может США, там и ЛГБТ есть и трансгендеры, и купить травушку-муравушку можно и потяжелей что-то...

mosquito__2010

Ну Данилов из когорты местных Данилонов и прочих Квадратиков) Не удивительно)

GammiPluh

о еще один с уже названным заболеванием)))

pepelmetal

Наоборот, они будут приоритетной целью