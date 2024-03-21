WhatsApp запустил преобразование голосовых сообщений в текст

Мессенджер WhatsApp добавил новую функцию, благодаря которой пользователи смогут расшифровать голосовые сообщения.

Активировать ее могут владельцы устройств на Android, функция уже доступна в бета-версии мессенджера. При этом подобная функция уже давно есть в Telegram, однако там она работает только у владельцев премиум-подписки.

Для запуска функции пользователям нужно скачать специальный модуль распознавания речи размером 150 МБ, который и позволит преобразовывать голосовые сообщения в текст. Автоматически переводятся только голосовые сообщения длительностью до двух минут.

Чтобы включить транскрибирование голосовых сообщений в WhatsApp, нужно открыть настройки, а затем выбрать чаты. После этого останется активировать «Транскрибирование голосовых сообщений».