Роскачество оценило вероятность отключения смартфонов в России

Корпорации Google и Apple могут отключить все смартфоны, работающие на территории России, но это обернется для них серьезным ударом по репутации, считает глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — объяснил эксперт в интервью РИА Новости.

По словам Кузьменко, при таком развитии событий владельцы Apple пострадают гораздо сильнее, нежели те, кто отдает предпочтение устройствам на базе Android.

Первые однозначно потеряют все данные, а вот у вторых может получиться восстановить хранившуюся на телефоне информацию. Но устройство окажется непоправимо заблокированным в любом случае.

Кузьменко полагает, что такой от корпораций маловероятен. Ни для одного смартфона не прописывается страна, где устройство будет работать. Кроме того, в лицензионных соглашениях такие условия блокировки не обговариваются, а значит, отключение устройств будет незаконным.

«Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций», — отметил Кузьменко.