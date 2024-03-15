Ягненка принесли на выборы президента на Алтае

Прожившие почти полвека в браке супруги с правнучкой в Республики Алтай прибыли верхом на выборы президента России в национальных костюмах. Они не смогли оставить дома новорожденного ягненка.

Внука Наталии и Владимира Кармаковых рассказала, что они женаты 48 лет и уже получали медаль «За любовь и верность». Семейные узы и традиции для них – не пустой звук, а образ жизни.

«Слышала уже, что после наших фотографий ягненка сочли игрушечным. Это, конечно, не так. Мы просто заботимся о малыше, который совсем недавно родился», – рассказала Кармакова.

Она добавила, что выборы для них имеют особое значение, это всегда важный день для семьи, который «предопределяет будущее», поэтому он стоит в одной череде с самыми значимыми праздниками.