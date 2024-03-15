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Ягненка принесли на выборы президента на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Прожившие почти полвека в браке супруги с правнучкой в Республики Алтай прибыли верхом на выборы президента России в национальных костюмах. Они не смогли оставить дома новорожденного ягненка.

Внука Наталии и Владимира Кармаковых рассказала, что они женаты 48 лет и уже получали медаль «За любовь и верность». Семейные узы и традиции для них – не пустой звук, а образ жизни.

«Слышала уже, что после наших фотографий ягненка сочли игрушечным. Это, конечно, не так. Мы просто заботимся о малыше, который совсем недавно родился», – рассказала Кармакова.

Она добавила, что выборы для них имеют особое значение, это всегда важный день для семьи, который «предопределяет будущее», поэтому он стоит в одной череде с самыми значимыми праздниками.

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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......