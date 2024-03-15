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Европарламент потребовал от России вернуть «румынское золото»

Источник:
Sibnet.ru
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Европарламент потребовал от России вернуть Румынии «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, опубликовав соответствующую резолюцию на своем сайте.

Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, утверждают европейские депутаты.

Парламентарии также призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией.

В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас. По оценкам Бухареста, он составлял 91,5 тонны. Частично ценности были возвращены в республику в 1935 и 1956 годах.

Кроме этого, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные разрушения в ходе Великой Отечественной войны. По курсу тех лет репарации составляли 300 миллионов долларов — сегодня это составляет 4 миллиарда долларов.

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Топ комментариев

corrector

У него "решающие месяцы" уже два года подряд, может это месячные ? может пол сменить хочет ?

corrector

если так всё прям пилили, то почему наши сделали , а твои богоподобные мерикосы нет ? просто тупые...

se 34

С его слов "Москва не остановится ", а что дальше пойдет европу захватывать? он что тупой?

GammiPluh

Даже если там не 500, а 200 трупов и сколько то сотен раненых... ни что не меняет исход этой операции......