Европарламент потребовал от России вернуть «румынское золото»

Европарламент потребовал от России вернуть Румынии «национальное достояние», включая золотой запас и культурные ценности, опубликовав соответствующую резолюцию на своем сайте.

Москва якобы не вернула Бухаресту государственные золотые резервы, а также культурные, религиозные и архивные ценности, которые ей передали на хранение в 1916-1917 годах, утверждают европейские депутаты.

Парламентарии также призвали Еврокомиссию и внешнеполитическую службу союза включить возвращение румынского национального достояния в дипломатическую двустороннюю повестку в отношениях с Россией.

В годы Первой мировой войны власти Румынии вывезли в Россию предметы культуры, архивы и золотой запас. По оценкам Бухареста, он составлял 91,5 тонны. Частично ценности были возвращены в республику в 1935 и 1956 годах.

Кроме этого, Москва в 1949 году простила Бухаресту почти весь долг Румынии перед Советским Союзом за причиненные разрушения в ходе Великой Отечественной войны. По курсу тех лет репарации составляли 300 миллионов долларов — сегодня это составляет 4 миллиарда долларов.