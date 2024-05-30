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Илон Маск стал кандидатом на пост советника Трампа

Источник:
Sibnet.ru
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Дональд Трамп и Илон Маск обсуждали возможность назначения главы Tesla на должность советника президента США в случае, если Трамп победит на ближайших президентских выборах.

В случае назначения Маск мог бы курировать вопросы безопасности на границах США и экономики страны, пишет издание The Wall StreetJournal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, обсуждение велось в марте в особняке миллиардера Нельсона Пелтца в Палм-Бич. На встрече присутствовали несколько богатых и влиятельных друзей хозяина, а также их сыновья.

Илон Маск входил в число участников консультативных советов при президенте США по вопросам бизнеса в период президентства Дональда Трампа. Однако бизнесмен отказался от работы в них в 2017 году, публично выразив несогласие с выходом США из Парижских соглашений по климату.

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Политика #Мир
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