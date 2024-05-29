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Эрдоган заявил о смерти Организации Объединенных Наций

Источник:
«Газета.ру»
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Организация Объединенных Наций умерла как организация, поскольку она не может остановить геноцид в Газе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте.

Ситуация на юге сектора Газа, в Рафахе, где израильская армия сейчас проводит военную операцию, стала невыносимой, отметил президент Турции. От ООН, которая не может остановить кровопролитие, которой больше нет толка, отметил он.

«Чего вы хотели от 15 тыс. невинных детей? Соединенные Штаты, эта кровь также на ваших руках, вы несете такую же ответственность за этот геноцид, как и Израиль», — цитирует «Газета.ру» Эрдогана.

По его словам, в «Газе гибнет человечество, а в Европе в это время гибнут демократия, свобода слова и права детей».

Ранее Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его правительство в результате «преступлений против человечности» в секторе Газа приравняли свои имена к Адольфу Гитлеру и Бенито Муссолини.

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