Япония создаст комиссию по НЛО

Парламент Японии утвердил создание комиссии по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений.



Инициаторы программы отметили, что в 2023 году поступило много сообщений о зафиксированных НЛО в небе над Японией. Подчеркивается, что подобные объекты несут потенциальную угрозу, поскольку они могут представлять собой секретное оружие других стран.

Предполагается, что в рамках анализа информации об НЛО Токио будет поддерживать тесное сотрудничество с Вашингтоном. В составе Пентагона США есть похожая структура, которая также занимается сбором и анализом соответствующих данных.

Орган для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности официально начнет работу с 6 июня. Межпартийную комиссию возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада.