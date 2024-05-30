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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Япония создаст комиссию по НЛО

Источник:
«Киодо»
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Парламент Японии утвердил создание комиссии по вопросам неопознанных летающих объектов и неопознанных воздушных явлений.

Инициаторы программы отметили, что в 2023 году поступило много сообщений о зафиксированных НЛО в небе над Японией. Подчеркивается, что подобные объекты несут потенциальную угрозу, поскольку они могут представлять собой секретное оружие других стран.

Предполагается, что в рамках анализа информации об НЛО Токио будет поддерживать тесное сотрудничество с Вашингтоном. В составе Пентагона США есть похожая структура, которая также занимается сбором и анализом соответствующих данных.

Орган для расследования неопознанных аномальных явлений с точки зрения безопасности официально начнет работу с 6 июня. Межпартийную комиссию возглавит бывший министр обороны Ясукадзу Хамада.

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Политика #Мир #Наука
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