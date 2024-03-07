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«Газпром нефть» приступила к развитию Чонского кластера

Источник:
Sibnet.ru
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Чонская группа месторождений «Газпром нефти»
Чонская группа месторождений «Газпром нефти»
Фото: © «Газпром нефть»

«Газпром нефть» усиливает развитие Чонского кластера – крупнейшей неразрабатываемой группы месторождений в Восточной Сибири. Геологические запасы кластера насчитывают более 1,7 миллиарда тонн нефти и 500 миллиардов кубометров газа.

«Исторически основная добыча компании была сосредоточена в Западной Сибири. Однако уже сегодня мы имеем успешный опыт разработки запасов чаяндинской нефти в Якутии и готовимся тиражировать его на соседние месторождения. Восточная Сибирь – одно из стратегических направлений развития "Газпром нефти"», — заявил генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

Он отметил, что масштабный углеводородный кластер объединит месторождения в Республике Саха и Иркутской области. Так, Чонский проект включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки общей площадью 6800 квадратных километров.

Активы находятся рядом с нефтепроводом «Восточная Сибирь – Тихий океан» и газопроводом «Сила Сибири». Реализация проекта обеспечит поставки углеводородов на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Оператором проекта выступает «Газпромнефть-Заполярье», которое разрабатывает трудноизвлекаемые нефтяные запасы. Реализацию газовой части проекта ведет «Газпромнефть-Развитие».

В 2024 году предприятия продолжат обустраивать инфраструктуру промыслов и пробурят несколько высокотехнологичных скважин.

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Экономика #Недра и ТЭК #Иркутск
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Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

snoo

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Asd10

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Uynachalnica

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