НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Названы лучшие смартфоны Xiaomi

Источник:
TechRadar
301 0

Специалисты портала TechRadar составил список с лучшими моделями Xiaomi на начало весны 2024 года. В рейтинг попали пять моделей.

Самым производительным эксперты признали прошлогодний флагман Xiaomi 13, который оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем на 256 ГБ стандарта UFS 4.0.

Лучшей универсальной моделью признали Xiaomi 12 Pro. Смартфон имеет отличный 6,73-дюймовый дисплей, сверхбыструю зарядку на 120 Вт и три 50-мегапиксельные камеры, отмечается в материале.

Лучшим компактным решением стал Xiaomi 12. Смартфон с диагональю 6,28 дюйма удобно лежит в руке и неплохо держит заряд. При этом устройство имеет относительно слабые камеры и может перегреваться при нагрузке.

Для геймеров оптимальным выбором станет Xiaomi Black Shark 5 Pro. Смартфон имеет мощное железо и выдвижные триггеры. Главные минусы — высокие температуры во время игрового процесса и небольшое время автономной работы.

Подборку завершает Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, который признали лучшим выбором в бюджетном сегменте. Он оснащен 120-герцовым AMOLED-дисплеем, емкой батареей и приличным набором камер.

Еще по теме
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Xiaomi удалила «убивающее» смартфоны обновление
Новое обновление сломало смартфоны Xiaomi
Стартовали российские продажи Xiaomi 14
смотреть все
Хайтек #Фишки Xiaomi #Смартфоны
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
128612
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
16461
1
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
14961
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
17012
1
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
26530
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
119539
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
18201
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
18434
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
21157
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
36823
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Наставники «Голоса» ради смеха повернулись к Инстасамке
Мотылька разоблачили в третьем выпуске «Маски»
Как восстановить смартфон Xiaomi после сбоя без потери данных
Украина открыла африканский фронт против России
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Календарь выходных на 2024 год. ИНФОГРАФИКА
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Как живут и размножаются большие панды. ФОТО
Топ комментариев

Captain Nemo

А вот и специалист нарисовался несотрешь.

d6w58vnowu

а тех, которые бомбили других мирных граждан, можно не ловить получается?Или других мирных граждан совсем...

mosquito__2010

Америка с нами = Бахмут мы не сдадим = Полмиллиона закопанных несдавальщиков = 10 миллионов беженцев...

corrector

они застряли в грязи, были подбиты из РПГ производства прошлого века и сожжены китайскими пластиковыми...