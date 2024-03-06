Названы лучшие смартфоны Xiaomi

Специалисты портала TechRadar составил список с лучшими моделями Xiaomi на начало весны 2024 года. В рейтинг попали пять моделей.

Самым производительным эксперты признали прошлогодний флагман Xiaomi 13, который оснащен чипсетом Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем на 256 ГБ стандарта UFS 4.0.

Лучшей универсальной моделью признали Xiaomi 12 Pro. Смартфон имеет отличный 6,73-дюймовый дисплей, сверхбыструю зарядку на 120 Вт и три 50-мегапиксельные камеры, отмечается в материале.

Лучшим компактным решением стал Xiaomi 12. Смартфон с диагональю 6,28 дюйма удобно лежит в руке и неплохо держит заряд. При этом устройство имеет относительно слабые камеры и может перегреваться при нагрузке.

Для геймеров оптимальным выбором станет Xiaomi Black Shark 5 Pro. Смартфон имеет мощное железо и выдвижные триггеры. Главные минусы — высокие температуры во время игрового процесса и небольшое время автономной работы.

Подборку завершает Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, который признали лучшим выбором в бюджетном сегменте. Он оснащен 120-герцовым AMOLED-дисплеем, емкой батареей и приличным набором камер.