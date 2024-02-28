Samsung представил самую быструю карту microSD

Компания Samsung представила карту памяти microSD, оснащенную интерфейсом SD Express. Карта обладает невероятной скоростью передачи данных до 800 МБ/с, что является рекордным значением для подобных продуктов.

Так, скорость традиционных SSD-накопителей с интерфейсом SATA не превышает 600 МБ/с, а обычные карты памяти стандарта UHS-1 ограничены «потолком» в 200 МБ/с. Однако для новой карты требуются совместимые устройства с интерфейсом SD Express, пишет GSMArena.

Высокоскоростная карта Samsung имеет специальную технологию Dynamic Thermal Guard, которая защищает их от перегрева. Пока такие карты будут выпускаться только в версии объемом 256 ГБ, однако в дальнейшем линейку планируют расширить.

Старт продаж карт памяти Samsung SD Express microSD со скоростью чтения до 800 Мбайт/с намечен на 2024 год, точные сроки не раскрываются. Стоимость новинки компания объявит позднее.

Также Samsung сообщила о начале серийного производства карт microSD на 1 ТБ, созданных на базе современной флеш-памяти V-NAND восьмого поколения. Они получили сразу шесть защитных функций: водостойкость, устойчивость к экстремальным температурам, падению, износу, рентгеновскому излучению, а также магнитную защиту.