Алтай завлечет новых туристов благодаря соседям

Поток туристов в Алтайский край к концу года достигнет 2,4 миллиона человек, этому помогут межрегиональные туры сразу по нескольким сибирским субъектам, сообщил губернатор Виктор Томенко.

В прошлом году турпоток достиг 2,3 миллиона гостей. Туристов на Алтае привлекают отдых и оздоравливающие процедуры в санаториях, экстремальный туризм, пешие маршруты в природных парках. Объединив усилия с соседними регионами, считает он, можно достичь еще большего роста.

«Потенциал, конечно, еще больше. Особенно если будем продолжать развивать туризм общими усилиями — вместе с нашими соседями. Абсолютное большинство туристов, собираясь отдохнуть на Алтае, конечно, не проводит границ между нашим краем и, например, республикой», — написал Томенко в своем телеграм-канале.

Поэтому во время разработки туристической схемы «Большой Алтай» речь идет сразу о трех регионах. Это край, Республика Алтай и Кемеровская область. В рамках туристической схемы эксперты будут оценивать и инфраструктуру края, и наиболее перспективные территории для отдыха, пожелания жителей.

«Такая схема позволит нам еще эффективнее раскрыть туристический потенциал края, привлечь больше отдыхающих, а значит, и больше заработать для реализации важных краевых проектов от приведения в порядок дорог до ремонта больниц», — уточнил губернатор.

Он привел в пример еще один совместный проект двух Алтаев и Новосибирской области о развитии Чуйского тракта. Эта трасса в итоге обязательно станет национальным туристским маршрутом, уверен Томенко.