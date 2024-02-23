Созданы компакт-диски емкостью 200 терабайт

Китайские ученые разработали оптический компакт-диск, на который можно записать около 200 терабайт информации с обеих сторон.

Исследователям удалось значительно увеличить емкость оптических дисков за счет архитектуры планарной трехмерной записи. В технологии используется прозрачная однородная фоторезистивная пленка, которая покрыта специальным красителем.

Данный краситель реагирует на лазерный луч. В результате на поверхность пластины удалось упаковать сотни слоев. При этом ранее на аналогичное пространство помещалось максимум четыре слоя, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature.

Современный диск Blu-ray формата позволяет хранить около 100 гигабайт данных. Таким образом, новый диск может заменить 2 тысячи таких дисков. Кроме этого, новинка может служить порядка ста лет.

В перспективе появление таких дисков вернет пользователь возможность хранить большие объемы ценной информации дома, не полагаясь на облачные технологии. Впрочем, пока для разработки нет доступных устройств считывания информации.