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Созданы компакт-диски емкостью 200 терабайт

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские ученые разработали оптический компакт-диск, на который можно записать около 200 терабайт информации с обеих сторон.

Исследователям удалось значительно увеличить емкость оптических дисков за счет архитектуры планарной трехмерной записи. В технологии используется прозрачная однородная фоторезистивная пленка, которая покрыта специальным красителем.

Данный краситель реагирует на лазерный луч. В результате на поверхность пластины удалось упаковать сотни слоев. При этом ранее на аналогичное пространство помещалось максимум четыре слоя, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Nature.

Современный диск Blu-ray формата позволяет хранить около 100 гигабайт данных. Таким образом, новый диск может заменить 2 тысячи таких дисков. Кроме этого, новинка может служить порядка ста лет.

В перспективе появление таких дисков вернет пользователь возможность хранить большие объемы ценной информации дома, не полагаясь на облачные технологии. Впрочем, пока для разработки нет доступных устройств считывания информации.

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pepelmetal

С хозяином алёшки встретилась, так правильнее

Nik3316

ага жена просит весточку мужу передать... чует скорый отпуск деда

Nik3316

надеешься что байден встретится с твоей?)))))))

cre

Плохо, когда переводчик не умеет переводить градусы ℉ и ℃.Реально телефон нагрелся до 81 ℃.