Убит угнавший российский вертолет пилот-предатель

Тело российского летчика Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 из Курска на Украину в августе 2023 года, нашли в Испании.

Пилот-изменник был обнаружен мертвым 13 февраля с несколькими пулевыми ранениями. Главное управление разведки Украины подтвердило журналистам, что речь идет о российском 28-летнем летчике, пишет украинский РБК.

9 августа Кузьминов угнал вертолет Ми-8 из Курска и перегнал его на Украину. Вместе с ним на борту были двое членов экипажа, не знавшие о планах Кузьминова. После приземления члены экипажа оказали сопротивление и были убиты.

Украина 5 сентября организовала пресс-конференцию, на которой Кузьминов раскрыл подробности угона. Он рассказал, что летел на предельно малой высоте в режиме радиомолчания.

После угона вертолета Кузьминову украинские спецслужбы выплатили деньги. В дальнейшем он переехал в Испанию. Летчик был убит после того, как пригласил к себе в гости бывшую девушку. Рядом с домом Кузьминова обнаружили сгоревшую машину.

Уточняется, что убитый получил полдюжины пулевых ранений, а затем автомобиль, в котором были стрелявшие, проехал по его телу. Полиция в настоящее время ведет расследование инцидента.