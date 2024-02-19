Обновления Windows «сломали» панель задач

Свежие обновления KB5034763 для Windows 10 и KB5034765 для Windows 11 приводят к проблемам с панелью задач.

После установки апдейта панель задач может просто не загружаться, на ней также могут не загружаться отдельные иконки, например, «Безопасность Windows», «Звук» или «Сеть», пишет издание Windows Latest.

Панель задач в ряде случаев не появляется даже при попытке перезагрузить «Проводник». При этом удаление установленных обновлений решает проблему, отмечают пользователи на сайте Reddit.

Эксперты Windows Latest смогли воспроизвести проблему на своем персональном компьютере. Пока восстановить работу панели задач можно только удалением апдейта.