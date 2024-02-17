Названа лучшая видеокарта для геймера

Февральский рейтинг лучших игровых видеокарт на рынке составил портал Tom's Hardware. Первое место заняла видеокарта Nvidia GeForce RTX 4070 Super.

Эксперты отмечают, что новинка обладает высокой производительностью при разумной цене. Так, мощность видеокарты практически идентична GeForce RTX 4070 Ti при более низкой рекомендованной стоимости.

На второй месте в рейтинге AMD Radeon RX 7800 XT, которую в материале называют лучшим решением этого производителя на данный момент для гейминга в разрешениях 1440p и 1080p. Тройку лидеров замыкает GeForce RTX 4070.

На четвертом месте — флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090. Это лучшая модель компании для 4K-гейминга и рабочих задач, но ее стоимость высока, также она требует мощный процессор для раскрытия своего потенциала.

Пятое место за Radeon RX 7900 XTX — самой мощной видеокартой от AMD. Она предлагает отличную производительность и много памяти, однако уступает решению от Nvidia в работе с трассировкой лучей.