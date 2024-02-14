Windows 11 откажется работать на старых ПК

Операционная система Windows 11 после обновления до версии 24H2 не сможет работать на компьютерах с устаревшими процессорами.

Новейшая ОС теперь будет требовать поддержки инструкции POPCNT, которая считает количество единичных битов в числе. POPCNT используется в разных системных файлах Windows 11 24H2, из-за чего без этой инструкции ОС попросту не сможет загрузиться на ПК, пишет портал Neowin.

Инструкция является частью набора команд SSE4.2 в чипах Intel Advanced Bit Manipulation и поддерживается только относительно современными CPU. Так, в процессорах Intel поддержка POPCNT появилась во времена первого поколения процессоров Core i3, i5 и i7.

При этом в Core 2 Duo или Core 2 Quad, а также других процессорах, выпущенных до 2008 года, такая поддержка отсутствует. AMD добавила поддержку POPCNT в свои чипы в 2006 году. Однако в AMD Turion II 2009 года выпуска эта инструкция отсутствует.

В настоящее время актуальная версия Windows 11 — 23Н2, при этом Microsoft прекратит ее поддержку в 2025 году. Распространение 24H2 должно начаться во второй половине 2024 года.