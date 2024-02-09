Задержан красноярский эпатажный художник Василий Слонов

Эпатажный красноярский художник Василий Слонов задержан по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила его жена.

«Мой муж Василий Слонов задержан. Пока на 48 часов. В субботу 10 февраля будет определена мера пресечения», — написала супруга Слонова в соцсети.

Она опубликовала копию постановления следователя о возбуждении уголовного дела о «неоднократной пропаганде либо публичном демонстрирование символики экстремистских организаций» (статья 282.4 УК РФ).

В октябре Слонова оштрафовали на 1 тысячу рублей за неваляшку с тюремными татуировками. Арт-объект конфисковали, чтобы уничтожить. Как следует из решения суда, на игрушке были нарисованы восьмиконечные звезды, являющиеся символикой движения АУЕ, которое признано экстремистским и запрещено в РФ.

Художник был задержан в аэропорту при попытке вылететь в Казахстан, сообщил NGS24 со ссылкой на «осведомленный источник».

Слонов — современный художник, известен эпатажными и актуальными работами, среди которых самовар с лицом президента РФ Владимира Путина, презервативы в раскраске березовой бересты, монумент «Угольная снежинка».