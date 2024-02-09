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Задержан красноярский эпатажный художник Василий Слонов

Источник:
Sibnet.ru
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Художник Василий Слонов
Фото: © @gulagtoys

Эпатажный красноярский художник Василий Слонов задержан по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщила его жена.

«Мой муж Василий Слонов задержан. Пока на 48 часов. В субботу 10 февраля будет определена мера пресечения», — написала супруга Слонова в соцсети.

Она опубликовала копию постановления следователя о возбуждении уголовного дела о «неоднократной пропаганде либо публичном демонстрирование символики экстремистских организаций» (статья 282.4 УК РФ).

В октябре Слонова оштрафовали на 1 тысячу рублей за неваляшку с тюремными татуировками. Арт-объект конфисковали, чтобы уничтожить. Как следует из решения суда, на игрушке были нарисованы восьмиконечные звезды, являющиеся символикой движения АУЕ, которое признано экстремистским и запрещено в РФ.

Художник был задержан в аэропорту при попытке вылететь в Казахстан, сообщил NGS24 со ссылкой на «осведомленный источник».

Слонов — современный художник, известен эпатажными и актуальными работами, среди которых самовар с лицом президента РФ Владимира Путина, презервативы в раскраске березовой бересты, монумент «Угольная снежинка».

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Топ комментариев

rumatam

что за идиотские сказки..............

olegsbeglov

Возможно особо крупного эффекта и не будет. Но будет интересно посмотреть на новые истерики

GammiPluh

Я бы в их морепродуктах тоже бы муху-горбатку поискал

fireworker

Зачем лепить муху-горбатку, обязательный ритуал? Сказали просто "вы - недружественны", больше с вами...