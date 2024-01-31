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УАЗ с туристами провалился под лед Байкала

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль УАЗ с туристами провалился в трещину на льду Байкала, сообщило МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел в понедельник, 29 января, у береговой линии острова Ольхон. Сейчас выезд на лед Байкала запрещен, добавило ведомство.

Автомобиль угодил в незаметную, занесенную снегом область тонкого льда и одним боком провалился в образовавшуюся трещину, сообщило «Заповедное Прибайкалье», чьи инспекторы стали свидетелями ситуации.

Провалившийся под лед Байкала УАЗ
Фото: © ФБГУ «Заповедное Прибайкалье»

Пассажиры и водитель выбирались из авто, наступая в лужу. «Никто не пострадал, немного туристы намокли и замерзли, получили дополнительные эмоции», — рассказали сотрудники природоохранного учреждения.

УАЗ будут вытаскивать спецтехникой. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности. Также ему придется оплатить эвакуацию автомобиля со льда озера.

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