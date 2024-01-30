Российские власти разрешат розничную продажу алкогольной продукции на внутренних рейсах в аэропортах — в торговых залах в зоне ожидания и в залах выдачи багажа, такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в марте.

«Не думаю, что принятие этого законопроекта приведет к росту употребления спиртного в России, ведь зачастую в магазинах аэропортов продается более качественный алкоголь, чем в городских супермаркетах», — рассказал «Известиям» первый зампред комитета ГД по экономической политике Николай Арефьев.

Он подчеркнул, что купленные напитки нельзя будет распивать в самолете, их придется положить в ручную кладь. По его словам, граждане не закупают спиртное в duty free ящиками, как правило, речь идет об одной-двух бутылках в подарок, но мера может быть полезна бизнесу.

«Предложение правительства должно способствовать стимулированию спроса в аэропортах и дать возможность арендаторам и собственникам компенсировать выпавшие доходы во время пандемии и в связи с переориентацией рейсов на другие направления», — отметил другой зампред комитета ГД по экономической политике Сергей Алтухов.