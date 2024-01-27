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Российский боец ММА умер во время спарринга

Источник:
Sibnet.ru
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Спарринг на турнире по ММА в Кирове закончился трагедией — 18-летний спортсмен получил травму головы и скончался, сообщает региональное управление Следственного комитета.

«Во время проведения тренировочного спарринга 18-летний спортсмен получил травму головы. Несмотря на помощь медиков, от полученной травмы он скончался в машине скорой помощи», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в спортивной школе «Юность» во время чемпионата Кировской области по ММА. По факту гибели спортсмена проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Имя скончавшегося спортсмена не уточняется. По данным телеграм-канала Shot, в ходе тренировочного боя пострадавший пропустил несколько ударов в голову, после чего потерял сознание.

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corrector

ничего вас не пугает, вы как обнаглевшие бандиты ничего никому возвращать не собираетесь, правила...

Alhazred

Вот же ты унылый. ))) Про Киев за три дня первым сказал генерал Милли 5 февраля 2022 года. https://www.foxnews.com/us/gen-milley-says-...ukraine-sources...

ld_andrey

Сразу такие: "не трогайте нас, это российское топливо", все сейчас якобы российским топливом будут прикрываться;...

mosquito__2010

Хохлы особенно этот фейк любят. Они даже готовы выпиливаться пачками за подобные фейки.