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Дело о гибели туристов по пути на Каракольские озера дошло до суда

Источник:
Sibnet.ru
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ГАЗ-66, опрокинувшийся по дороге на Каракольские озера на Алтае
Фото: © СУ СК РФ по Республике Алтай

Дело организатора экскурсии на Каракольские озера в Республике Алтай, во время которой перевернулся ГАЗ-66 и погибли два туриста, направлено в суд, сообщила прокуратура региона.

Группа из 16 туристов в июле 2023 года поднималась на ГАЗ-66, чтобы посмотреть на Каракольские озера. Грузовик опрокинулся. Один из пассажиров погиб на месте происшествия, второй скончалась в реанимации. Травмы различной степени тяжести получили 12 человек, в том числе девять детей и водитель автомобиля.

Выяснилось, что ГАЗ-66 был незаконно переоборудован: после замены кузова количество сидячих мест значительно увеличилось. Водитель не имел права управления транспортными средствами категории «D» или подкатегории «D1».

Индивидуальный предприниматель обвиняется по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Двое потерпевших потребовали от организатора тура 10 миллионов рублей.

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