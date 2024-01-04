Российские хакеры уничтожили крупнейшего оператора связи Украины

Хакеры уничтожили крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» во время кибератак в декабре 2023 года, сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

По его словам, хакерская атака полностью разрушила ядро украинского оператора связи, включая тысячи виртуальных серверов и ПК. Последствия он назвал катастрофическими, пишет агентство Reuters.

Витюк уточнил, что у хакеров был полный доступ к сети оператора как минимум с ноября, и при этом уверяет, что никаких фактов утечки персональных и абонентских данных не было выявлено. Он считает, что за взломом стоит российская группировка Sandworm.

Сбой в работе «Киевстара» произошел 12 декабря, абоненты жаловались на проблемы со связью и отсутствие доступа к интернету. В компании заявили, что причиной технического сбоя стала мощная хакерская атака.

Глава компании Александр Комаров после этого заявлял, что в результате атаки было разрушено около 40% инфраструктуры оператора, ущерб составил миллиарды гривен.