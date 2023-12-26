Орешкин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая «дышит в спину» Японии в гонке за четвертое место, заявил помощник президента России Максим Орешкин.

По данным Всемирного банка, Россия оказалась в пятерке самых крупных экономик мира и обогнала Германию. На первом месте рейтинга находится экономика Китая, на втором — США, на третьем — Индия, на четвертом — Япония и замыкает пятерку Россия.

«Так называемые экономики глобального Севера — США, Япония, ЕС — потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место», — сказал Орешкин в интервью журналу «Эксперт».

По его словам, очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место.

Орешкин указал на нарастающую неустойчивость экономик глобального Севера, приведя в пример выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на конференции европейских послов в ноябре о роли и факторах экономического процветания Евросоюза.

«Он напрямую сказал о том, что все благосостояние базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае. Плюс использование европейскими компаниями рынков России и Китая, которые обеспечивали объемы продаж», — уточнил Орешкин.