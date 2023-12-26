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Убийца 16-летней девушки в Дивногорске получил пожизненное

Источник:
Sibnet.ru
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Оглашение приговора Ивану Папенко за убийство 16-летней девушки в Дивногорске
Фото: © Прокуратура Красноярского края

Иван Папенко, признанный виновным в резонансном убийстве 16-летней девушки в Дивногорске, приговорен к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщила прокуратура Красноярского края. Преступление он совершил через несколько дней после освобождения.

Девушка пропала 22 июля, через два дня ее тело обнаружили в лесополосе. По горячим следаи была установлена причастность к убийству 35-летнего Папенко, который освободился 14 июля.

Пьяный мужчина пришел на виадук по улице Гидростроителей в поисках жертвы ограбления. Он напал на 16-летнюю девушку и увел в лесной массив. Там он забрал у девушки сумку и личные вещи, связал ее, после чего надругался и убил. По информации ГСУ СК по краю и Хакасии, сумма похищенного составила 7 тысяч рублей, часть вещей он выбросил.

Папенко полностью признал вину. «Не факт, что еще раз не совершу», — заявил он на заседании об избрании меры пресечения.

Красноярский краевой суд признал его виновным в разбое (часть 1 статьи 162 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пункт «а» части 3 статьи 132 УК РФ) и убийстве (пункт «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Ему назначено пожизненное лишение свободы.

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