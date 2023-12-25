Фигуристка Камила Валиева представила новый показательный номер на чемпионате России — 2024 под песню «Пыяла» группы «АИГЕЛ», ставшую саундтреком к сериалу «Слово пацана».

Валиева в номере слушает музыку в наушниках: она делает несколько движений под композиции «Комета» Jony, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель» и «На заре». Но затем выбирает «Пыялу».

На чемпионате страны фигуристка заняла третье место. После короткой программы она лидировала, но в произвольной упала с четверного тулупа. Победительницей стала Аделия Петросян, на втором месте расположилась Софья Муравьева.