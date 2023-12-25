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Валиева исполнила показательный под песню из «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фигуристка Камила Валиева представила новый показательный номер на чемпионате России — 2024 под песню «Пыяла» группы «АИГЕЛ», ставшую саундтреком к сериалу «Слово пацана».

Валиева в номере слушает музыку в наушниках: она делает несколько движений под композиции «Комета» Jony, «Зима в сердце» группы «Моя Мишель» и «На заре». Но затем выбирает «Пыялу».


На чемпионате страны фигуристка заняла третье место. После короткой программы она лидировала, но в произвольной упала с четверного тулупа. Победительницей стала Аделия Петросян, на втором месте расположилась Софья Муравьева.

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Спорт #Зимние виды #Кинематограф
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Топ комментариев

GammiPluh

Демократии на западе НЕТ, не неси пургу. Запад это полицейские государства

corrector

жалкая кучка подкупленных скоро сама будет щемиться, пхахахаха!

pepelmetal

Хахахах))) снова этот "весь мир", они реально такие недалёкие ))?

corrector

может и появилась на западе, но там же и сдохла за пару месяцев, когда богатеи поняли, что это...