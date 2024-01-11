Названа самая модная вещь из «Слово пацана»

Российский стилист Александр Рогов посчитал брюки с лампасами из сериала «Слово пацана» новым трендом.

Эксперт в своем телеграм-канале отметил, что модным образам, которые показывались в сериале, нужно уделить особое внимание. По его словам, трендом предстоящего сезона будут брюки-лампасы.

«Вдохновляемся "Словом пацана" и носим три полоски — лампасы актуальны как никогда!», — отметил Рогов, проиллюстрировав тренд фотографиями звезд.

Стилист также посоветовал, с чем можно носить спортивные штаны. По его мнению, с этим элементом хорошо сочетается мех. Дополнить образ можно уггами, вязаной повязкой и солнцезащитными очками.