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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Названа самая модная вещь из «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский стилист Александр Рогов посчитал брюки с лампасами из сериала «Слово пацана» новым трендом.

Эксперт в своем телеграм-канале отметил, что модным образам, которые показывались в сериале, нужно уделить особое внимание. По его словам, трендом предстоящего сезона будут брюки-лампасы.

«Вдохновляемся "Словом пацана" и носим три полоски — лампасы актуальны как никогда!», — отметил Рогов, проиллюстрировав тренд фотографиями звезд.

Стилист также посоветовал, с чем можно носить спортивные штаны. По его мнению, с этим элементом хорошо сочетается мех. Дополнить образ можно уггами, вязаной повязкой и солнцезащитными очками.

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Культгид #Кинематограф #Шоу-бизнес
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