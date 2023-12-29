НАВЕРХ
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бурятская пародия на «Слово пацана» появилась в Сети. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
419 2

Режиссер и сценарист Баяр Барадиев из Забайкальского края снял «Слово чабана» — бурятскую пародию на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщило правительство региона.

Короткометражку назвали «Слово чабана. Кровь в колбасе». Съемки прошли в Карымском районе Забайкальского края. Главную роль сыграл Цэдаши Барадишириев.

В ролике обыгрываются сцены и слова из оригинального сериала. «Ну все, пришился», — говорит чабан, заштопавший рубашку.

Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов в Казани. Картина шла два месяца в кинотеатрах Wink и Start: за это время ее обвинили в романтизации насилия и пересняли финал, а одного из актеров арестовали по подозрению в убийстве.

Тема: Все о сериале «Слово пацана»
Сленг «Слова пацана»: уличные понятия 80-х
Окна, трубы и одежда: ляпы в сериале «Слово пацана»
Где еще снимались актеры «Слова пацана»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
смотреть все
Культгид #Кинематограф #Бурятия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по кораблю «Новочеркасск»
Украина нанесла удар по порту Феодосии
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев обозначил три цели России в СВО на 2024 год
Второй американский штат отстранил Трампа от выборов
Эксперт предупредил о подорожании вин после Нового года
Операторам связи запретят «наживаться» на россиянах
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Топ комментариев

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Nik3316

выпустили 3,6 на 0,3% меньше чем годом ранее, а подорожали на 59%... ФАС как ООН, организация импотент

corrector

Скверна Таймсова , твои продувают, упс, впрочем как всегда