Бурятская пародия на «Слово пацана» появилась в Сети. ВИДЕО

Режиссер и сценарист Баяр Барадиев из Забайкальского края снял «Слово чабана» — бурятскую пародию на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщило правительство региона.

Короткометражку назвали «Слово чабана. Кровь в колбасе». Съемки прошли в Карымском районе Забайкальского края. Главную роль сыграл Цэдаши Барадишириев.

В ролике обыгрываются сцены и слова из оригинального сериала. «Ну все, пришился», — говорит чабан, заштопавший рубашку.

Нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана» рассказывает о молодежных группировках конца 1980-х годов в Казани. Картина шла два месяца в кинотеатрах Wink и Start: за это время ее обвинили в романтизации насилия и пересняли финал, а одного из актеров арестовали по подозрению в убийстве.