Сериал «Слово пацана» сделал россиян тревожнее

Фото: © кадр из сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте»

Всплеск тревожности по теме подростковой преступности произошел во многих регионах России после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», сообщает медиацентр КРОС.

Больше всего подростковая преступность после выхода «Слова пацана» обеспокоила жителей Москвы, Брянской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ярославской областей.

Менее всего сериал повлиял на тревожность жителей Алтайского края, Курской и Томской областей.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о подростковых преступных группировках в Татарстане в конце 1980-х годов. Проект снят на основе реальных событий.