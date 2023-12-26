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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Актера из «Слова пацана» арестовали по подозрению в убийстве

Источник:
Sibnet.ru
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Актера Сергея Базанова, сыгравшего роль члена банды «Универсам» по кличке Демид в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заключили под стражу. Его подозревают в убийстве, совершенном в 2011 году, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Соответствующее решение принял Замоскворецкий районный суд города Москвы. Базанову предъявили обвинение по статье УК «убийство, совершенное группой лиц или организованной группой из корыстных побуждений», которая предусматривает пожизненное лишение свободы.

Обвинение полагает, что Базанов, действуя в составе группы и руководствуясь корыстными мотивами, совершал разбойные нападения и убийства на территории Москвы. В 2011 году банда убила предпринимателя и украла у него 900 тысяч долларов.

Суд избрал актеру из сериала «Слово пацана» меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 20 февраля 2024 года.

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ЧП #Криминал #Кинематограф
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