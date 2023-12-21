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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Что изменили в финале «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Финальная серия «Слова пацана» вышла в четверг, 21 декабря. Перед премьерой режиссер Жора Крыжовников сообщил, что концовку переснимали, но, как оказалось, итог остался тем же. Чем отличается первоначальный вариант от вышедшего? В тексте могут содержаться спойлеры.

В восьмой, финальной серии «Слова пацана» действительно есть как небольшие, так и глобальные изменения в сюжете, если сравнивать со слитой в Сеть демо-серией.

Смотреть официальную восьмую серию «Слова пацана»

Самые большие изменения произошли в сюжетной линии Вовы Адидаса. Если в первоначальной версии он покаялся перед Маратом и тепло расстался с отцом, то в официальной концовке все полностью наоборот.

Что касается судьбы Марата и Андрея Пальто — там стало все более очевидным. Судя по задумке авторов сериала, Андрею дают шанс на исправление, а Марат, условно, меняет одну группировку на другую.

Также в финале становится понятнее сцена с Кощеем. Она нужна, чтобы понять, что произошло со всей группировкой «Универсам».

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Культгид #Кинематограф
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