Зеленский отказался от мобилизации женщин

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная Рада.

«Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам года.

Президент Украины также рассказал о планах главы Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Глава Генштаба лично попросил об этом, уточнил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что пока не утвердил просьбу, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. Также, по словам президента, мобилизация полумиллиона украинцев обойдется в лишних 500 миллиардов гривен (более 1,2 триллиона рублей).