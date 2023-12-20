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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский отказался от мобилизации женщин

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если его примет Верховная Рада.

«Женщин не мобилизуем, закон о мобилизации женщин не подпишу», — заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам года.

Президент Украины также рассказал о планах главы Генерального штаба ВСУ Валерия Залужного мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Глава Генштаба лично попросил об этом, уточнил Зеленский.

При этом глава государства отметил, что пока не утвердил просьбу, поскольку в настоящий момент нет конкретики по ротациям и отпускам для военных. Также, по словам президента, мобилизация полумиллиона украинцев обойдется в лишних 500 миллиардов гривен (более 1,2 триллиона рублей).

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Военная политика #Мир
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Топ комментариев

GammiPluh

Чье слово стоит чуть меньше нуля, ну да гарант прям

pepelmetal

Уличному голубю гораздо больше доверия!

ben2005

Раз уже соврала, соврет ещё много раз.

corrector

Нацисты проголосовали против, не могут жить без свастики, список нацистов , произведших каминг-аут...