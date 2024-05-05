Депутат Рады допустил, что Киев попросит Запад ввести войска

Киев может обратиться к Западу с просьбой отправить войска на территорию страны, если российская армия продолжит успешное наступление, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Если Украина не сможет остановить Путина в одиночку, без поддержки Европы, то, возможно, мы попросим отправить войска», — цитирует ТАСС Гончаренко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией.