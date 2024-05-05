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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Депутат Рады допустил, что Киев попросит Запад ввести войска

Источник:
ТАСС
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Киев может обратиться к Западу с просьбой отправить войска на территорию страны, если российская армия продолжит успешное наступление, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

«Если Украина не сможет остановить Путина в одиночку, без поддержки Европы, то, возможно, мы попросим отправить войска», — цитирует ТАСС Гончаренко.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность рассмотрения вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высказывания Макрона очень опасной тенденцией.

Тема: Военная операция на Украине
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