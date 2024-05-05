Белый дом предсказал новые успехи российской армии

Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии на «в ближайший период». Не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года, цитирует его ТАСС.

По его словам, перспективы украинской армии будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.

При этом Салливан считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Но эти прогнозы будут актуальны, только если Джо Байден сможет переизбраться на пост президента США, отметил он.