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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом предсказал новые успехи российской армии

Источник:
ТАСС
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Недавно одобренный Конгрессом США новый пакет военной помощи Киеву не сможет моментально в корне изменить ситуацию на поле боя, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Салливан отметил, что по-прежнему ожидает успехов российской армии на «в ближайший период». Не стоит ждать нового контрнаступления Украины раньше 2025 года, цитирует его ТАСС.

По его словам, перспективы украинской армии будут в очень значительной степени зависеть от одобрения Конгрессом и Белым домом потенциальных последующих пакетов помощи, указал помощник американского лидера.

При этом Салливан считает, что полученная помощь поможет Киеву удержать фронт и подготовить почву для ответных действий. Но эти прогнозы будут актуальны, только если Джо Байден сможет переизбраться на пост президента США, отметил он.

Тема: Военная операция на Украине
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