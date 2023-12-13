Прокуратура проверит омских энергетиков после аварий на ТЭЦ

Прокуратура Омской области проверит всю систему теплогенерации компании ТГК-11 в Омске после череды неполадок на городских ТЭЦ, сообщил прокурор региона Алексей Афанасьев.

На прошлой неделе в 30-градусные морозы из-за поломок оборудования на крупнейшей ТЭЦ-5 было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений Омска. Вечером 11 декабря остановка котлоагрегата произошла на ТЭЦ-3. В этом случае нарушений в подаче тепла удалось избежать.

«Наверное, речь идет о какой-то безответственности большого бизнеса, потому что температура в минус 39 — это не та ситуация для Сибири, когда должно выходить из строя оборудование, от которого зависят жизни и здоровье людей», — заявил Афанасьев.

По его словам, прокуратура сделает все, «чтобы разобраться максимально в этой истории». «Мы проводим свою дополнительную общенадзорную проверку, запросили все паспорта готовности, будет проведена проверка всех теплоэлектроцентралей всей генерации ТГК-11», — сказал Афанасьев.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ТГК-11 по части 1 статьи 238 УК РФ «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».