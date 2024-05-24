Обнародованы первые итоги расследования катастрофы с вертолетом Раиси

Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета с президентом страны Эбрахимом Раиси.

Специалисты не выявили «следов воздействия пуль или аналогичных им средств» на корпусе разбившегося вертолета, это «можно с уверенностью констатировать», приводит отчет иранское агентство IRNA.

Вертолет Раиси 19 мая следовал по заданному маршруту и не отклонялся от назначенной траектории полета, но потерпел крушение, столкнувшись с поверхностью горы. По предварительным данным, воздушное судно загорелось после падения, а не в воздухе.

Примерно за полторы минуты до крушения пилот президентского вертолета связывался с пилотами двух других вертолетов летной группы, которые следовали за ним из Азербайджана, говорится в заявлении иранского Генштаба. В переговорах диспетчеров с экипажем «ничего подозрительного» замечено не было.

Поиски обломков вертолета растянулись из-за тумана, холода, а также сложного рельефа местности, указывается в отчете. Место крушения воздушного судна ранним утром 20 мая нашел иранский беспилотник, добавили в Генштабе.

В иранском Генеральном штабе предостерегли от поспешных выводов о причинах катастрофы. Там заверили, что новые сведения о крушении вертолета «станут достоянием общественности» только после проведения «комплексной экспертной работы». В отчете отмечается, что для рассмотрения некоторых деталей произошедшего требуется «больше времени».

Детали крушения вертолета с президентом Ирана