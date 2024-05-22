Раскрыты новые детали крушения вертолета президента Ирана

Полет разбившегося вертолета Bell 212, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, проходил в нормальных условиях, рассказал глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили, находившийся в воздушном судне сопровождения.

Колонна из трех вертолетов, включая президентский, возвращалась вечером 19 мая из Азербайджана в Иран. Два судна благополучно приземлились. Утром 20 мая был обнаружен сгоревший вертолет Раиси. Вместе с ним погибли еще семь человек.

«Пилот вертолета, на борту которого находился президент, как командир, дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками. Вертолеты увеличили высоту, и примерно через 30 секунд наш пилот понял, что вертолет президента пропал», — цитирует Эсмаили агентство IRNA.

По словам чиновника, погодные условия во время полета были нормальными, облачность была в районе медного рудника Сунгун (находится в иранской провинции Восточный Азербайджан, где произошло крушение).

«Это был не туман. Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — отметил Эсмаили.

Он рассказал, что его вертолет отправился на поиски президентского, с которым не было связи уже полторы минуты, установить контакт с ним так и не удалось. Уже тогда допускалось, что Bell 212 разбился. Вертолет с Эсмаили сел на руднике Сунгун.

После этого начались попытки связаться с пропавшим вертолетом. На звонок ответил находившийся на борту вместе с Раиси имам Джума-мечети иранского города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем.

«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — сообщил он. Из его объяснения стало ясно, что Bell 212 разбился. Связь с имамом удалось поддерживать еще несколько часов до его смерти.