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Один человек погиб и 71 пострадал из‑за турбулентности в полете

Источник:
Sibnet.ru
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Один человек скончался и 71 пострадал во время сильнейшей турбулентности, в которую попал лайнер Boeing 777-300 авиакомпании Singapore Airlines, выполнявший рейс из Лондона в Сингапур.

Воздушное судно находилось над Мьянмой на высоте около 11,2 тысячи метров, когда оно попало в сильный турбулентный поток. В это время бортпроводники разносили завтрак. Многие пассажиры были не пристегнуты.

Людей подбросило к потолку. Раскрылись багажные полки. По салонам самолета разлетелись вещи. Пилоты были вынуждены резко сменить курс и посадить лайнер в Бангкоке.

По информации таиландских СМИ, 73-летний британец по имени Джеффри Ральф Китчен умер от сердечного приступа. 71 пассажир пострадал, семь из — серьезно.


Генеральный менеджер аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке заявил, что это то первый случай в Таиланде, когда турбулентность привела к человеческим жертвам.

По мнению экспертов, лайнер Singapore Airlines попал в так называемую турбулентность ясного неба, которую невозможно спрогнозировать и обойти.

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