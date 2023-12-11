Заработали новые правила сдачи загранпаспорта

Единый перечень оснований недействительности заграничных паспортов вступил в силу 11 декабря. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает конкретные случаи, когда загранпаспорт становится недействительным. В правилах оговорены сроки наступления недействительности указанных документов и требования об их изъятии.

Согласно российской Конституции, граждане могут свободно покидать страну, а также имеют право вернуться. Однако есть несколько случаев, когда выезд из страны может быть ограничен:

сообщившие заведомо ложные данные о себе для выезда из России;

имеющие доступ к гостайне;

работники ФСБ и уволенные в течение пяти лет;

призванные на срочную военную службу;

находящиеся на альтернативной гражданской службе и мобилизованные.

Запрет на выезд также касается должников, в случае если задолженность по штрафам превысит 30 тысяч рублей. Не выпустят тех, чей долг по алиментам превысил 10 тысяч рублей. Также это может быть любой другой долг, который не погасили в течение двух месяцев с окончания срока на добровольную уплату задолженности.

В течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда из страны россияне обязаны сдать документ на хранение. МВД теперь будет вести учет недействительных паспортов, чтобы граждане не могли воспользоваться неактуальным удостоверением личности.

После снятия ограничений россиянин может вернуть себе паспорт в день подачи обращения. Однако тем, кого лишили документа на основании призыва в армию, нужно будет дополнительно предоставить военный билет с отметкой об окончании службы.