Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье

Чемпионка мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе Эбани Бриджес пришла на церемонию взвешивания и разделась до нижнего белья

Спортсменка пришла в откровенном белье и чулках на процедуру взвешивания и сошлась в битве взглядов со своей соперницей Мийо Йосидой. Австралийка показала на взвешивании 53,4 килограмма, а японка — 53,3 килограмма.

Поединок пройдет 10 декабря в рамках вечера бокса в американском Сан-Франциско.

Эбани Бриджес в подростковом возрасте увлекалась карате (получила черный пояс), тайским боксом и кикбоксингом. Около десяти лет занималась бодибилдингом. Получила степень бакалавра математики, а затем степень магистра педагогики. Работает учителем математики в средней школе.