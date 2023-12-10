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Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионка мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе Эбани Бриджес пришла на церемонию взвешивания и разделась до нижнего белья

Спортсменка пришла в откровенном белье и чулках на процедуру взвешивания и сошлась в битве взглядов со своей соперницей Мийо Йосидой. Австралийка показала на взвешивании 53,4 килограмма, а японка — 53,3 килограмма.

Поединок пройдет 10 декабря в рамках вечера бокса в американском Сан-Франциско.

Эбани Бриджес в подростковом возрасте увлекалась карате (получила черный пояс), тайским боксом и кикбоксингом. Около десяти лет занималась бодибилдингом. Получила степень бакалавра математики, а затем степень магистра педагогики. Работает учителем математики в средней школе.

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

Nik3316

"Ну Татарин!.. Жизнь висит на нитке а думает о прибытке!" (с.)

nicollaich

Здесь обычно появляется уйначальника и аргументированно доказывает несостоятельность статей на сибнете.

Killer X

потому что общество не посадишь, а папку очень даже вполне. ща за всех будет отдуваться, вторую дочь...