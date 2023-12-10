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Продлено разрешение на регистрацию машин без ОСАГО

Источник:
Sibnet.ru
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Российское правительство одобрило продление регистрации автомобилей в новых регионах без ОСАГО до 31 декабря 2024 года, сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что в соответствии с федеральными конституционными законами о вхождении в состав Российской Федерации новых субъектов был установлен переходный период, в течение которого законодательство об ОСАГО на территориях новых субъектов не применяется.

Ранее сроки льготного периода истекали 1 января 2024 года. Утвержденными поправками предусматривается продление указанных положений правительства до 31 декабря 2024 года.

Законодательство об ОСАГО в настоящее время не применятся на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

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