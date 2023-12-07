Севший в поле под Новосибирском самолет разберут на запчасти

Самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», совершивший в сентябре аварийную посадку в пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области, разберут на запчасти и спишут в утиль.

Российские организации не будут брать на себя ответственность за возвращение самолета в работу без проведения всех исследований прочности конструкции, пишут «Известия» со ссылкой на источники, близкие к авиавластям.

Чтобы самолет смог взлететь с поля, требуется построить взлетную полосу, но это экономически нецелесообразно, сообщил генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

Самолет A320, летевший из Сочи в Момск, экстренно сел на пшеничное поле в Новосибирской области 12 сентября. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

У самолета отказала «зеленая» гидросистема. После этого пилоты неправильно определили положение шасси, неправильно рассчитали топливо и необоснованно увели воздушное судно в Новосибирск. Центральный аппарат Росавиации назвал действия пилотов «безрассудными».