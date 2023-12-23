Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Транспортная полиция задержала в аэропорту Барнаула нетрезвого дебошира, мужчину привлекли в ответственности.

Во время полета 44-летний мужчина, летевший из Сургута, употребил слишком много алкоголя, стал агрессивно себя вести и мешать окружающим. На замечания бортпроводников мужчина не реагировал, пишет телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».

После прибытия самолета в аэропорт назначения буйного пассажира задержали сотрудники транспортной полиции и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств.

Медицинское освидетельствование показало у дебошира легкую степень алкогольного опьянения. В отношении пассажира составили административный протокол.