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Пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту Барнаула

Источник:
Sibnet.ru
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Транспортная полиция задержала в аэропорту Барнаула нетрезвого дебошира, мужчину привлекли в ответственности.

Во время полета 44-летний мужчина, летевший из Сургута, употребил слишком много алкоголя, стал агрессивно себя вести и мешать окружающим. На замечания бортпроводников мужчина не реагировал, пишет телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири».

После прибытия самолета в аэропорт назначения буйного пассажира задержали сотрудники транспортной полиции и доставили его в дежурную часть полиции для дальнейших разбирательств.

Медицинское освидетельствование показало у дебошира легкую степень алкогольного опьянения. В отношении пассажира составили административный протокол.

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ЧП #Происшествия #Алтайский край
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