Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран‑при России

Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по результатам короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.

Валиева получила 81,27 бала. На второй строчке расположилась Софья Муравьева (76,67 балла), на третьей — Вероника Яметова (70,67). Произвольную программу спортсменки представят 26 ноября.

При этом в общем зачете Гран-при России Валиева располагается лишь на 18-й строчке.

Проходящие в Москве состязания – финальный этап Гран-при России. Заключительное выступление состоится 15-18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.