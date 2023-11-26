Валиева выиграла короткую программу на этапе Гран‑при России

Чемпионка Европы Камила Валиева заняла первое место по
результатам короткой программы на этапе Гран-при России по фигурному катанию.
Валиева получила 81,27 бала. На второй строчке расположилась
Софья Муравьева (76,67 балла), на третьей — Вероника Яметова (70,67).
Произвольную программу спортсменки представят 26 ноября.
При этом в общем зачете Гран-при России Валиева
располагается лишь на 18-й строчке.
Проходящие в Москве состязания – финальный этап Гран-при
России. Заключительное выступление состоится 15-18 февраля в рамках
Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.