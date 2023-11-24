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«Сибирь-Арена» примет первый международный турнир по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Открытие
Фото: © Sibnet.ru

Международный турнир по хоккею команд России, Казахстана и Беларуси пройдет в апреле 2024 года на «Сибирь-Арене» в Новосибирске, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В турнире примут участие четыре команды: две из России, и по одной от Казахстана и Белоруссии. Сначала пройдут обычные игры, а потом команды сыграют в формате 3 на 3 (когда на льду, кроме вратаря два нападающих и один защитник).

Для «Сибирь-Арены» этот турнир станет первым международным. Но в день открытия спорткомплекса на лед уже выходили сборные: на льду сразились юниоры из Белоруссии и России, победа досталась гостям.

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Сибирь #Новосибирск #Хоккей
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