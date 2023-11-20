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Главную новогоднюю елку выбрали из космоса

Источник:
Sibnet.ru
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Эксперты Рослесинфорга выбрали главную новогоднюю елку страны по снимкам из космоса, анализ полученных данных позволил определить местонахождение самого высокого и красивого дерева.

«Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — говорится в сообщении ведомства.

Ежегодно главную елку страны выбирают по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50-70 елей. Важное требование — к дереву должна легко проехать тяжелая техника для транспортировки.

При этом эксперты также оценивают ее внешний вид — у новогодней елки должен быть гладкий и неизогнутый ствол, а также ровная конусовидная крона с равномерной хвоей, чтобы она не затеняла новогодние украшения.

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