Главную новогоднюю елку выбрали из космоса

Эксперты Рослесинфорга выбрали главную новогоднюю елку страны по снимкам из космоса, анализ полученных данных позволил определить местонахождение самого высокого и красивого дерева.

«Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева — 84 года, диаметр ствола — 60 сантиметров», — говорится в сообщении ведомства.

Ежегодно главную елку страны выбирают по всем лесничествам Московской области. Как правило, претендентками становятся около 50-70 елей. Важное требование — к дереву должна легко проехать тяжелая техника для транспортировки.

При этом эксперты также оценивают ее внешний вид — у новогодней елки должен быть гладкий и неизогнутый ствол, а также ровная конусовидная крона с равномерной хвоей, чтобы она не затеняла новогодние украшения.