Цивилев раскритиковал график отгрузки угля от РЖД

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев озвучил принципиальную позицию по предложенным Российскими железными дорогами условиям отгрузки угля в восточном направлении на 2024 год — всего 47 миллионов тонн.

«Мы не согласны с тем предложением, которое РЖД нам отправили — отгрузку всего 47 миллионов тонн угля в 2024 году. Мы будем отстаивать свою позицию», — заявил Цивилев в телеграм-канале «Цивилев. Кузбасс».

Он напомнил, что уже шесть лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 миллиона тонн, а в прошлом году вывезено всего 48 миллионов тонн угля, что на 5 миллионов тонн меньше гарантированных РЖД объемов.

Губернатор назвал недопустимой ситуацию, когда регион уже седьмой год не наращивает объемов отгрузки угля на Восток. Он считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024 год.

В предложении от региона значатся 55 миллионов тонн гарантированной отгрузки и 60 миллионов тонн — к которым РЖД надо стремиться. В эту цифру Сергей Цивилев включил 5 миллионов тонн, которые не отгрузили в прошлом году.