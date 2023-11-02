Бойцы из Дагестана Махмуд Магомедов и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвали «не ломать судьбы» участников беспорядков. Глава республики Сергей Меликов объяснил, кто понесет наказание.

Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов попросил Меликова отпустить дебоширов. «Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает», — написал он в соцсети.

Нурмагомедов поддержал обращение, репостнув его и добавив, что «Аллах прощающий и любит прощающих».

Меликов в ответ заявил, что наказание для участников беспорядков будет неизбежным, но привлекут к ответственности тех, из-за кого полицейские оказались в больнице, и тех, кто распространял ложную информацию и призывал организовывать погромы.

«Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — цитирует ТАСС Меликова.

31 октября Меликов назвал участников беспорядков «звероподобными трусами», «подонками» и «мерзавцами». Тогда же он заявил, что участников погрома нужно изолировать от общества и «никакого снисхождения им не давать», чтобы они не «забыли то, в чем виноваты».

Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках «беженцев из Израиля» 29 октября. Беспорядки продолжались около четырех часов. По предварительным оценкам, толпа нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.