НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Бойцы из Дагестана призвали простить участников беспорядков

Источник:
Sibnet.ru
341 5
Махмуд Магомедов
Фото: © @makhmud_magomedov

Бойцы из Дагестана Махмуд Магомедов и экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов призвали «не ломать судьбы» участников беспорядков. Глава республики Сергей Меликов объяснил, кто понесет наказание.

Чемпион Европы по вольной борьбе Магомедов попросил Меликова отпустить дебоширов. «Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает», — написал он в соцсети.

Нурмагомедов поддержал обращение, репостнув его и добавив, что «Аллах прощающий и любит прощающих».

Меликов в ответ заявил, что наказание для участников беспорядков будет неизбежным, но привлекут к ответственности тех, из-за кого полицейские оказались в больнице, и тех, кто распространял ложную информацию и призывал организовывать погромы.

«Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — цитирует ТАСС Меликова.

31 октября Меликов назвал участников беспорядков «звероподобными трусами», «подонками» и «мерзавцами». Тогда же он заявил, что участников погрома нужно изолировать от общества и «никакого снисхождения им не давать», чтобы они не «забыли то, в чем виноваты».

Сотни дагестанцев ворвались в аэропорт Махачкалы в поисках «беженцев из Израиля» 29 октября. Беспорядки продолжались около четырех часов. По предварительным оценкам, толпа нанесла ущерб в размере 285 миллионов рублей.

Еще по теме
Ущерб аэропорту Махачкалы оценили в сотни миллионов рублей
Аэропорт Махачкалы возобновил прием и отправку рейсов
Беспорядки в аэропорту Махачкалы: что известно
Отравленный торт прислали на праздник российских летчиков
смотреть все
ЧП #Происшествия #Громкое дело #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Балансировка и штраф: что стоит знать про переобувку колес
Фильм-сказка «По щучьему велению» сорвал куш в прокате
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Заявления США о казнях в российской армии назвали чудовищным фейком
Обсуждение (5)
Картина дня
Сенатор США увидел отличный момент для переговоров по Украине
Бойцы из Дагестана призвали простить участников беспорядков
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
Маск согласился с невозможностью победы Украины
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Топ комментариев

Asd10

Токаев двухвостый налим. Легко сдаст Россию, если ему позволить, конечно...

MuCbE

Причем тут христиане? Мусульманско-иудейская.

cre

Белоруссия потребовала от не от России, а от компании "Росатом".Это самая обычная практика за срыв сроков.

corrector

" В командовании не пояснили, какая именно аномалия была .." Какая какая .. Полетела НЕ ТУДА ! Ну...